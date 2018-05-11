Диаспорская организация в США ответила на заявление Хельсинской Комиссии в связи с президентскими выборами в Азербайджане

2018-05-11 14:34 | www.apa.az | 7

Культурный Центр «Азербайджан-США» прокомментировал заявление Хельсинской Комиссии США в связи с прошедшими в Азербайджане президентскими выборами.

Как сообщили АПА в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, заявление направлено в Конгресс США.



В документе отмечается, что заявление Комиссии угрожает безопасности в регионе. «В Азербайджане нет политических заключенных. Более 70 процентов граждан Азербайджана являются пользователями интернета, доступ к которому в стране свободный», - говорится в заявлении.

«Расположенный на сложном геополитическом пространстве стабильный и безопасный Азербайджан проводит независимую политику, основанную на воле своего народа. Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева страна ускоренно развивается во всех направлениях», - отмечается в документе.