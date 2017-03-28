Başbakan Yıldırım: İstiyoruz ki ülkemizin her köşesi aynı derecede kalkınsın

2017-03-28 23:13 | www.trend.az | 1

Başbakan Binali Yıldırım, Niğde'de bir otelde düzenlenen yemekte, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

İktidarları boyunca hiçbir zaman seçimden seçime çalışan anlayışta olmadıklarını belirten Yıldırım, 15 yıldır toplumun bütün kesimleriyle bir arada bulunmayı önemli bir gelenek haline getirdiklerini söyledi.

Başbakan Yıldırım, sivil toplumun ortak akıl ve vicdan olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Toplumun gelişmesinin öncüleri sivil toplum kuruluşlarıdır. Gelişmiş demokrasilerde sivil toplum örgütleri vazgeçilmezdir. Fikirleriniz, önerileriniz, sizin ortaya koyduğunuz projeler bizim için hep yol gösterici ve önemli olmuştur. 80 milyon vatandaşımızın her birini aynı görüyoruz. Birbirinden farklı görmüyoruz. Bizde asla ötekileştirme diye bir şey olmaz. Bizim meselemiz, Türkiye meselesidir, memleket meseledir, ülkemizin ilerlemesi, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma meselesidir. Bu heyecanı kim hissediyorsa, kim yaşıyorsa herkes bizim başımızın tacıdır. Doğuda ayrı, batıda ayrı uyguladığımız bir politika yok. İstiyoruz ki ülkemizin her köşesi aynı derecede kalkınsın. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, ekonomide, altyapıda bütün alanlardaki gelişmeler hep aynı olsun. Ülkenin bir tarafından diğer tarafına göç hareketi olmasın. Vatandaşlarımız bulundukları yerde geleceğini inşa etsin. Başka bir yere, bir bilinmeze göç etmesin. Yıllardan beri Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınmadaki açığı bugün bize toplumsal bir sorun olarak gelmiştir. Terör olarak gelmiştir, göç olarak gelmiştir, işsizlik olarak gelmiştir. Eğitimdeki sorunları da beraberinde getirmiştir."

Aşılamaz denilen dağları delerek, vadileri de köprülerle bağlayarak illeri ve ilçeleri birbirine yaklaştırdıklarını vurgulayan Yıldırım, "Devlet ile millet arasındaki mesafeyi kaldırdık. Eski dönemlerde Başkent vatandaş için erişilmez bir yerdi. Ankara'nın ulaşımı zordu. Şimdi Başkent ile Anadolu arasındaki mesafeyi kapattık. Vatandaşımızın masum yüzünü güldürdük. Halk, millet, yönetime yaklaştıkça Ankara erişilmez olmaktan çıktı, vatandaşla devleti buluşturduk. Bu hizmetlerin arkasında 15 yıllık bir emek var." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen istikrarını koruyan, kalkınmasını gerçekleştiren, ekonomik büyümesini sürdüren nadir ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA