Пресс-секретарь МИД Армении считает, что карабахская политика Азербайджана потерпит фиаско

2018-05-11 14:34 | www.apa.az | 7

«Раньше эта личность, которого не было слышно, и который является детищем режима Саркисяна, наверное, для получения должности в новой политической власти, старается развить экстра деятельность. Он все еще не понимает, что политика режима Саркисяна, которому он служит, в том числе продолжение агрессии и оккупации в отношении Азербайджана, являются основными причинами сегодняшнего кризиса в Армении. Если новая политическая власть Армении продолжит политику прежнего режима, тогда, скорее всего, их ожидает та же участь».

Об этом АПА сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Армении.

«Общенациональный лидер Гейдар Алиев предотвратил агрессию Армении в отношении нашей страны, таким образом, Азербайджан вступил на новый этап развития. Сегодня на основании успешной модели управления под руководством Ильхама Алиева Азербайджан является ведущим государством региона», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Отметим, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что карабахская политика Азербайджана потерпит фиаско.