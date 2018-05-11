Политолог: Пашинян скоро смягчит риторику по Карабаху

2018-05-11 14:36 | www.oxu.az | 7

Заявление нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван готов установить отношения с Анкарой без предварительных условий, не новое, бывший президент этой страны Серж Саргсян тоже об этом говорил.

Нормализация отношений с Турцией нужна в первую очередь Армении, а не Турции, поэтому такие заявления очень не серьезны.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал политолог Академии государственного управления при президенте Азербайджанской республики Заур Мамедов.

По его словам, перед Пашиняном стоят очень большая задача - вытащить Армению из экономической ямы, собственно ради чего народ его и избрал.

«О каких экономических реформах может идти речь, если Пашинян не собирается изменить статус-кво в карабахском урегулировании и в отношениях с Турцией?

Ереван не может диктовать Анкаре, что и как надо делать. Турция региональная держава, у которой своя внешнеполитическая концепция.

В свою очередь, Армения - страна имеющая территориальные претензии к Турции. Армянское лобби уже десятилетия тратит миллионы на признание так называемого «геноцида», - отметил эксперт.

Что касается заявлений Пашиняна по поводу Карабаха, политолог отметил, что все эти высказывания - популистские.

«Сегодня армянский народ из-за информационного давления Саргсяна на общество не готов к компромиссам.

Новый премьер также укореняет в их сознании ошибочные суждения и стереотипы, что усложняет в будущем подготовку армянского общества к осознанию неизбежности освобождения оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих районов и конечной реинтерграции области в состав Азербайджана.

Пашинян знает, что в случае конструктивности его может ждать участь Тер-Петросяна», - сказал Мамедов.

Политолог подчеркнул, что со временем высказывания Пашиняна по поводу конфликта изменятся.

Также эксперт прокомментировал слова Пашиняна о том, что сепаратисткий режим в Карабахе должен стать стороной переговоров с Азербайджаном.

«О какой стороне идет речь? Как ни крути, право народов на самоопределение к армянам Нагорного Карабаха не относится.

Сегодня армянам предоставляется великолепный шанс урегулировать конфликт. Ереван должен поэтапно вернуть оккупированные районы вокруг Нагорного Карабаха.

Пашинян призывает Баку к конструктивности. О чем он? Есть резолюции ООН и других международных организаций. Все государства мира и все международные организации признают Нагорный Карабах частью Азербайджана.

В этом ключе Армения нарушает международное право и тем самым дает право Азербайджану начать военную операцию по освобождению своих оккупированных территорий», - отметил эксперт.

Собеседника сайта уточнил: «Начать не войну, а военную операцию по освобождению своих оккупированных территорий согласно международному праву».

«Резолюции Совбеза ООН по Нагорному Карабаху призывают вывести войска из оккупированных территорий Азербайджана. Они являются окончательными и не могут быть обжалованы.

Баку вынужден будет воспользоваться 51-й статьей Устава ООН, если Армения и дальше будет продолжать оккупацию Нагорного Карабаха и прилегающих территорий», - подытожил Мамедов.

Али МАМЕДОВ

