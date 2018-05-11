Партнеры NETTY наградят победителей конкурса - ФОТО

2018-05-11 14:40 | www.oxu.az | 7

Много нужного и полезного для победителей NETTY готовят организации и компании, поддерживающие проведение премии в текущем году.

Конкурс стал возможным благодаря официальной поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий АР, Министерства культуры АР, а также благодаря поддержке Генерального партнера - NAR и Золотого партнера - Дата Центра компании AzInTelecom.

Значительное число призов и подарков получат победители и от официальных партнеров премии: компании Mi Mobile, компании Carlsberg Azerbaijan, выставки BakuTel, компании SmartHost, оператора KATV1, компании Golden Pay, веб-агентства Renley.az: от бесплатных доменов и различных интернет-сервисов до новейших высокотехнологичных гаджетов.

Внимание ключевых СМИ страны – информационных партнеров премии журнала Infocity, телеканала CBC, порталов Sputnik.az, Oxu.az, Media.az, Salamnews.org, DeJure.az – сделает победу участников более весомой.

Несколько номинаций в рамках конкурса получили персональных партнеров, которые дополнительно поощрят победителей. Победителя номинации «Электронная коммерция» поздравит BODYCARE - Магазин косметики и модных аксессуаров, в номинации «Спорт» спортивный бренд Meshque, в номинации «Персональный сайт» - известный фотограф Ilgar Gracie – Photographer.

Список партнеров номинаций пополняется. По вопросам партнерства с премией обращайтесь на адрес info@netty.az.

Напоминаем, что в рамках конкурса называются лучшие азербайджанские ИТ-проекты, значимые веб-ресурсы, передовые деятели в сфере информационных технологий. Фиксируются тренды, инновации и прогрессивные идеи, нацеленные на технологическое развитие и прогресс.

Победители будут определяться в таких номинациях, как «ИТ-Событие года», «За вклад в развитие отечественных информационных технологий», «Мобильное приложение года», «Лучшая страница Facebook», «Лучший онлайн-видеопроект» и в 12 номинациях, определяющих лучшие веб-ресурсы страны.

До начала голосования есть несколько вариантов стать частью конкурса: стать участником, членом виртуального жюри, экспертом конкурса.

Прием заявок участников конкурса, набор виртуального жюри и формирование экспертного совета продолжится на сайте www.netty.az до 15 мая 2018 года. Торопитесь участвовать и побеждать!