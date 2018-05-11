В Казахстане проходит совместная с Узбекистаном выставка текстильной продукции

2018-05-11 13:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В казахстанском городе Шымкент 11 мая открылась выставка продукции текстильной промышленности «Южный Казахстан-Узбекистан», сообщает пресс-служба Южно-Казахстанской области (ЮКО).

В выставке принимают участие около 60 южно-казахстанских и узбекских предприятий в таких сферах, как лёгкая промышленность, текстиль, одежда и продукция из кожи, фармацевтика, мебель, сувениры, спортивные товары и игрушки.

Выступая на открытии выставки, руководитель области Жансеит Туймебаев выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества и укреплении торгово-экономических связей между двумя странами.

“Сегодняшнее мероприятие - это ещё один шаг к взаимному сотрудничеству и установлению крепких братских отношений между Южно-Казахстанской областью и Узбекистаном”, - сказал Туймебаев.

В ходе выставки будет проведён научно-практический "круглый стол" на тему "Региональное сотрудничество и интеграция: повышение конкурентоспособности предпринимателей двух стран с расширением рынков сбыта" с участием предпринимателей, инвесторов, отраслевых специалистов и аналитиков двух стран.