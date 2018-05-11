Российские туристы смогут использовать рубль в Турции – турецкий министр

2018-05-11 13:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Российские туристы смогут использовать в Турции свою национальную валюту - рубль. Об этом сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам министра, в настоящее время между Турцией и Россией ведутся переговоры в этом направлении.

Отметим, что ранее в министерстве культуры и туризма Турции сообщили Trend, что в марте 2018 года Турцию посетили 97 438 туристов из России, что на 38 784 человек превышает показатель марта 2017 года.

Доля российских граждан в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию в марте 2018 года, составила 4,5 процента. Для сравнения, в марте 2017 года этот показатель составил 3,7 процента.

Всего же в марте текущего года Турцию посетило свыше 2,879 миллиона иностранных туристов.

По итогам первого квартала 2018 года Турцию посетили 7,263 миллиона иностранных туристов.