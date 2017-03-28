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В Саатлы состоялось открытие яслей-детского сада, построенного Фондом Гейдара Алиева (ФОТО) (версия 2)

2017-03-28 23:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии яслей-детского сада на 100 мест, построенного в Саатлы Фондом Гейдара Алиева.

Азербайджан уделяет большое внимание усилению социальной защиты детей, тому, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. Наглядным свидетельством этого является строительство современных яслей-детских садов. Особый вклад в строительство и реконструкцию современных детских дошкольных учреждений, наряду с государством, вносит Фонд Гейдара Алиева. Реализуемая Фондом программа "Развитие учреждений дошкольного образования" свидетельствует о том, что обучение и воспитание детей являются одними из главных направлений его деятельности.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия яслей-детского сада.

Было сообщено, что в Саатлинском районе действуют 20 учреждений дошкольного образования. B них воспитываются 1368 детей. С учетом потребностей района по инициативе Фонда Гейдара Алиева были построены здания для двух новых учреждений дошкольного образования на 100 мест каждое. Ясли-детский сад, расположенный на проспекте Гейдара Алиева, является одним из них. Строительные работы здесь начались в мае 2015 года и были завершены в декабре 2016 года. Общая площадь двухэтажного здания составляет 942,6 квадратных метра. В здании имеются четыре комнаты для групп и четыре спальни. В них созданы все условия для обучения, воспитания и отдыха малышей, организации их досуга. В здании имеются медицинский кабинет, столовая, кухня, прачечная и другие помещения различного назначения. Методический кабинет, игровой и музыкальный залы в яслях-детском саду оснащены необходимым оборудованием. Здесь в целом будут обеспечены работой 27 человек.

Вокруг здания проведена работа по благоустройству, заложены полосы озеленения. Во дворе создана игровая площадка для детей, установлены различные аттракционы.

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