В Тбилиси откроется представительство Европейской Академии, членом которой будет Азербайджан

2018-05-11 14:49 | www.apa.az | 10

Между Тбилисским государственным университетом (ТГУ) имени Иванэ Джавахишвили и Европейской Академией подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает грузинское бюро АПА, согласно документу, подписанному ректором ТГУ Георгием Шарвашидзе и президентом Европейской Академии Зирдом Клутингом, в вузе будет создано представительство Европейской Академии.

Представительство начнет свою деятельность в сентябре 2018 года, оно будет способствовать продвижению научных исследований в кавказском регионе.

Представительство, которое наряду с Грузией охватит Азербайджан и Армению, будет финансировать научные исследования молодых ученых.

Отметим, Европейская академия была создана в 1988 году в рамках концепции «Общеевропейского дома» и объединённой Европы. Академия включает секции по всем основным разделам естественных и гуманитарных наук. По состоянию на 2018 год в состав академии входят около 3800 учёных, в том числе 52 нобелевских лауреата.