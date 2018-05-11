В Ираке проходит "день тишины" за сутки до выборов в парламент

2018-05-11 13:34 | www.trend.az | 9

"День тишины", в ходе которого запрещена любая предвыборная агитация, проходит в пятницу на всей территории Ирака за сутки до парламентских выборов, сообщает РИА Новости.

Этому предшествовал месяц активной агитации многочисленных иракских политических блоков, борющихся за места в законодательном собрании. Победившей на выборах коалиции депутатов предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.

Официальный представитель иракского избиркома Карим ат-Тамими предупредил кандидатов в депутаты о том, что нужно отказаться в пятницу от любой предвыборной агитации. Нарушители, по его словам, рискуют быть снятыми с выборов, а поданные за них голоса могут быть аннулированы.

В четверг в Ираке прошло досрочное голосование. В нем приняли участие иракские военнослужащие, представители полиции, других сил безопасности. Также в голосовании участвовали заключенные иракских тюрем, и люди проходящие лечение в больницах. Явка по данным местного избиркома, составила 76%.