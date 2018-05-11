«Азераэронавигация» внедрило самую современную инновационную систему аэронавигации AIM

2018-05-11 15:08 | www.apa.az | 9

Центр управления воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) при ЗАО «Азербайджанские авиалинии» завершило процесс внедрения интегрированной системы управления аэронавигационной информацией AIM.

Как сообщили АПА-Экономикс в AZAL, такого рода полностью интегрированная система впервые внедрена среди всех остальных стран постсоветского пространства. Новая система отражает концепцию System Wide Information Management (SWIM) в соответствии с глобальной концепцией в области управления воздушным движением и является частью дорожной карты ICAO. SWIM поддерживает обмен авиационной, аэропортовой, полетной, метеорологической информацией, а также информацией о потоках движения воздушных судов и пропускной способности воздушного пространства. Данный подход позволяет обеспечить сквозной обмен информацией между всеми поставщиками и пользователями информации при организации воздушного движения.

«Современная гражданская авиация невозможна без своевременно предоставленной достоверной, точной аэронавигационной информации. Благодаря поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева «Азербайджанские авиалинии» сегодня внедряют передовые технологии, позволяющие организовать непрерывный поток аэронавигационной информации от оригинаторов к конечным пользователям в цифровом виде. Это, в свою очередь, повысит качество предоставляемых услуг, ускорит процесс обработки и предоставления важной для обеспечения безопасности и эффективности полетов информации», - сказал директор управления воздушного движения «Азераэронавигация» Фархан Гулиев.

«Азераэронавигация» готова к сотрудничеству с другими Центрами управления воздушными движением с целью поделиться опытом в сфере внедрения последних технологий в данной сфере.