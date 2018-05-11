Кремль подтвердил: Путин встретится с Пашиняном

2018-05-11 15:06 | www.oxu.az | 8

Российский лидер Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 14 мая в Сочи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«В понедельник будет саммит ЕАЭС, будут двусторонние встречи у президента Путина - и с Пашиняном, и с (президентом Кыргызстана Сооронбаем) Жээнбековым, и с (президентом Беларуси Александром) Лукашенко, и с (президентом Казахстана Нурсултаном) Назарбаевым. Достаточно напряженная повестка дня», - сказал Песков.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно функционирует с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.