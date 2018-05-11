Airbus изучает ситуацию с выходом США из иранского соглашения

2018-05-11 14:07 | www.trend.az | 9

Авиастроительная компания Airbus будет руководствоваться возможными санкционными ограничениями и требованиями экспортного контроля при принятии решения о поставке Ирану самолетов после выхода США из соглашения по иранскому атому, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Мы анализируем ситуацию и влияние объявления (о выходе) на все наши контрактные обязательства. Потом будем, в первую очередь, обсуждать это с нашими клиентами", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "все дальнейшие шаги будут делаться в соответствии с нашей внутренней политикой и полностью соответствовать санкциям и требованиям экспортного контроля".

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.