Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения в Саатлы (ФОТО) (версия 2)

2017-03-28 23:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем водоснабжения города Саатлы.

Председатель Открытого акционерного общества "Азерсу" Горхмаз Гусейнов проинформировал главу государства о проделанной работе. Было отмечено, что в рамках государственных программ социально-экономического развития регионов в городе Саатлы реализуется проект обеспечения питьевой водой и реконструкции канализационных систем. Данный проект, осуществляемый в рамках "Национального проекта водоснабжения и канализационных услуг", финансируемого правительством Азербайджана совместно со Всемирным банком, с учетом перспективного развития до 2035 года предусматривает улучшение обеспечения 22 тысяч человек питьевой водой и использования ими канализационных услуг в городе Саатлы. Одновременно в рамках проекта будет улучшено водоснабжение 17 тысяч человек в 7 селах Саатлинского района. В рамках проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации Саатлы в городе построены два водных резервуара объемом 5 тысяч кубометров каждый, насосная станция. Создана распределительная водная сеть протяженностью 137 километров, к которой подключено более 5 тысяч адресов, установлены счетчики. Таким образом, обеспечена подача питьевой воды всему городу из нового источника.

Отметим, что первая централизованная система обеспечения питьевой водой в городе Саатлы была создана в 1960 году. Питьевая вода в город подавалась из реки Араз и канала имени Сабира после ее отстаивания. До нового проекта Открытое акционерное общество "Азерсу" обслуживало 33 процента 19-тысячного населения города. Жителям, получавшим воду в централизованном порядке, вода подавалась по графику – 2-3 часа в день. Остальная часть населения обеспечивала свои потребности в индивидуальном порядке.

В целях качественного и устойчивого водоснабжения города Саатлы и прилегающих к нему сел были использованы возможности расположенных на территории Гаджигабульского района Куринских водоочистных установок, обеспечивающих питьевой водой Абшеронский полуостров. С этой целью в 2014 году был построен и сдан в эксплуатацию групповой водопровод Сабирабад-Саатлы протяженностью 62 километра. 12-километровый участок магистрального водопровода построен из металлических, а остальная часть – из полиэтиленовых труб. Трубопровод пересекается в одном месте с рекой Кура, в одном месте – с железной дорогой, в 6 местах – с магистральной автодорогой, в 3 местах – с бетонным каналом и 15 местах – с дренажным коллектором. Магистральный водопровод Сабирабад-Саатлы, построенный для обеспечения качественной питьевой водой около 160 тысяч жителей Сабирабадского, Саатлинского и Гаджигабульского районов, с учетом перспективного развития до 2030 года обеспечит потребности в питьевой воде 100 тысяч человек в городе Сабирабад и 28 селах района, 47 тысяч – в город6 Саатлы и 12 селах района и 10 тысяч – в 4 селах Гаджигабульского района.

На основании Распоряжения Президент Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения населения питьевой водой" от 17 марта 2017 года до конца текущего года будет обеспечена подача питьевой воды в 30 сел, расположенных вдоль магистрального трубопровода. Данный проект, финансируемый правительством Азербайджана совместно со Всемирным банком, наряду с городом Саатлы, включает реконструкцию систем обеспечения питьевой водой и канализации городов Сабирабад, Шамаха и Габала. В 2014 году с участием Президента Ильхама Алиева состоялась церемония подачи питьевой воды в город Сабирабад. В Шамахе завершается строительство систем обеспечения питьевой водой и канализации, а также установки по очистке сточных вод. В рамках первого этапа реализуемого в Габале проекта завершились работы в источнике воды, построены магистральные линии и резервуары, подходит к концу прокладка части внутригородской водной сети.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие систему водоснабжения города Саатлы.

В заключение была сделана фотография на память.