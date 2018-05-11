Стартовал «UNEC Business Conversation Club» при поддержке AccessBank ®

2018-05-11 15:13 | www.apa.az | 6

Сегодня при поддержке AccessBank на факультете «Финансы и бухгалтерия» UNEC состоялся первый семинар «UNEC Business Conversation Club». На протяжении 5 недель специалисты IELTS будет обучать студентов, участвующих в «UNEC Business Conversation Club», бизнес-направлению английского языка.

Выступивший на открытии мероприятия декан факультета «Финансы и бухгалтерия» Герай Мусаев отметил, что сотрудничество между UNEC и AccessBank находится на высоком уровне: «Меня очень радует, что растет количество проектов, реализуемых совместно с AccessBank. Я уверен, что впереди нас ждут еще более интересные проекты. Что касается «UNEC Business Conversation Club», студенты, участвующие в этом проекте, будут развиваться по нескольким направлениям. Для лиц, получающих высшее финансовое образование, знание английского языка очень важно».

Затем слово было предоставлено Заместителю председателя правления/главному финансовому администратору Альбрехту Сабелусу, который выразил большую удовлетворенность AccessBank оказанием поддержки данному проекту: «UNEC предоставил финансово-банковскому сектору Азербайджана множество профессиональных кадров. В команде AccessBank также достаточно выпускников UNEC. Я верю, что данный проект расширит знания студентов. Знание английского языка - требование настоящего времени. В частности, владение английским языком является одним из главных требований в финансовой сфере. Если наряду с экономическими знаниями вы будете владеть также английским языком, то как говорится, при поиске работы вы будете впереди не на шаг, а на два. Наша же цель заключается в том, чтобы молодёжь, выбирающая специализацией финансово-банковский сектор, была достаточно грамотной и квалифицированной».

Директор департамента корпоративного банкинга и маркетинга AccessBank Гюнай Джалилова сообщила о наличии тесных связей между представляемым ею банком и UNEC: «С начала текущего года при поддержке нашего банка проведено несколько мероприятий в UNEC, и все они прошли довольно успешно. В предыдущих наших встречах я также отмечала, что основная линия политики по корпоративной социальной ответственности нашего банка в этом году построена на сфере образования. Хочу отметить, что к данному проекту также присоединятся зарубежные специалисты, работающие в AccessBank и имеющие богатый международный опыт, которые поделятся с вами своим опытом и знаниями в последующие недели».

Г.Джалилова добавила, что по итогам семинара наиболее активные студенты будут награждены со стороны банка.

Затем был дан старт семинару.

В завершении мероприятия участники получили подарки от банка.