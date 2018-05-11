Состоялось очередное заседание Исполнительного комитета АФФА

2018-05-11 15:26 | www.apa.az | 8

Сегодня состоялось очередное заседание Исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). Как сообщает apasport.az, на мероприятии, проведённом в административном здании ассоциации, был заслушан короткий отчёт главного тренера сборной Азербайджана Гурбана Гурбанова.

Затем был представлен отчёт в связи с лицензионным процессом.

После обсуждения члены комитета приняли следующие решения:

Продолжить чемпионат дублирующих составов клубов Topaz Премьер-лиги. Начиная с сезона 2018/2019 проводить игры команд дублёров за день до матчей их основных команд.

Утвердить лимит на молодых футболистов в Topaz Премьер-лиге в следующем порядке: включать футболиста 1996-1997-х годов рождения в стартовый состав, а футболиста 1998-99-х годов рождения в протокол игры.

Генеральному секретариату АФФА дано поручение представить новую концепцию в Исполнительный комитет в связи с первым дивизионом.

Принять отставку председателя Апелляционно-арбитражного трибунала АФФА Мухтара Бабаева. До очередной Конференции АФФА поручить должность председателя Апелляционно-арбитражного трибунала Зие Бабаеву.