Цены на автомобильном рынке выросли

2018-05-11 15:17 | www.oxu.az | 8

Импорт автомобилей в Азербайджан вырос. В январе-марте текущего года в страну было импортировано в общей сложности 3506 автомобилей. Это означает рост импорта автомобилей в 2,45 раза по сравнению с январем-мартом 2017 года.

Данный процесс повлиял на рыночные цены.

Как сообщил Oxu.Az эксперт Нусрет Ибрагимов, за отчетный период по сравнению с прошлым месяцем портфель предложений на автомобильном рынке снизился на 6,2%.

В течение месяца средняя цена на рынке составила 22 728 манатов, увеличившись по сравнению с февралем на 2,5%:

«В общем портфеле предложений 88 процентов составили автомобили с бензиновым двигателем, а 12 процентов – с дизельным двигателем.

Из них 67 процентов составили автомобили с автоматической коробкой передач, 33 процента – с механической коробкой передач.

Средняя стоимость автомобилей с бензиновым двигателем составила 22 263 маната, с дизельным - 26 617 манатов.

Основной рост цен пришелся на автомобили с бензиновым двигателем, составив 4,3 процента».

Л.А.

