Министр покинул трибунал АФФА

2018-05-11 15:20 | www.oxu.az | 8

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев подал в отставку с должности председателя Апелляционного арбитражного трибунала АФФА.

Как передает Oxu.Az, на сегодняшнем заседании Исполнительный комитет АФФА принял отставку М.Бабаева.

Было решено до очередной конференции национальной ассоциации возложить обязанности по должности на председателя Апелляционного арбитражного трибунала АФФА Зию Бабаева.

На заседании приняли решение продолжить чемпионат, проходящий между командами-дублерами клубов Премьер-лиги Азербайджана, а также с сезона 2018/2019 проводить матчи команд-дублеров за день до встреч основных команд.

Кроме того, в Премьер-лиге утвердили лимит, связанный с молодыми футболистами. Игроки 1996-1997 г.р. были включены в стартовый состав, а футболисты 1998-1999 г.р. - в протокол матча.

В связи с I Дивизионом генсекретариат АФФА должен предоставить Исполнительному комитету новую концепцию.

На заседании также выслушали краткий отчет главного тренера Гурбана Гурбанова о сборной Азербайджана, представлен отчет о процессе лицензирования.

Отметим, что ранее Мухтар Бабаев подал в отставку с членства Наблюдательного совета «Сумгайыта».