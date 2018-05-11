Посол Ирака назвал ошибочным решение США о выходе из сделки с Ираном

2018-05-11 14:32 | www.trend.az | 8

Решение США о выходе из соглашения по иранской ядерной программе (СВПД) ошибочно и приведет к серьезным проблемам в регионе, заявил РИА Новости посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

Посол напомнил, что МИД Ирака обеспокоен решением США наравне с другими странами, в том числе европейскими и арабскими.

"В мире сейчас наблюдаются масштабные усилия по тому, чтобы убедить американского президента (передумать). Решение президента США ошибочно, так как создаст серьезные проблемы в регионе. Ирак с партнёрами и друзьями пытается сдерживать кризис", — заявил посол на полях саммита "Россия-Исламский мир" (KazanSummit).