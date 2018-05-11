Посол Ирака заявил об окончательной победе над ИГ в стране

2018-05-11 14:34 | www.trend.az | 8

Победа над террористической группировкой "Исламское государство" в 2017 году была окончательной, однако в стране есть остатки группировки, в ликвидации которых помогает местное население, заявил РИА Новости посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

"Есть некоторые люди, лояльные ИГ, но их очень мало. Военные и разведка предпринимают усилия (по их выявлению), Граждане Ирака сотрудничают с органами безопасности, обмениваются данными с целью быстрой ликвидации имеющихся остатков ИГ на территории Ирака", — заявил посол на полях саммита "Россия-Исламский мир" (KazanSummit).