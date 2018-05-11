В Иране проходят акции протеста против решения США выйти из ядерной сделки

2018-05-11 15:44 | www.apa.az | 7

В Иране проходят массовые акции протеста против решения США выйти из ядерной сделки.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, сегодня во всех регионах Ирана стартовали акции против выхода США из ядерной сделки и невыполнения ими обязательств.

На акции были скандированы лозунги против США и президента Дональда Трампа.

В конце была принята декларация, состоящая из 6 пунктов.

В декларации жестко раскритикована проводимая США полтика, выражена поддержка позиции Высшего руководителя Ирана по вопросу ядерной сделки.

Было заявлено, что иранский народ никогда не будет доверять лидерам Европейского союза, он рассматривает их как союзника США.

В декларации от руководства государства требуется не соглашаться с Западом без получения настоящего и устойчивого обеспечения в ядерных обсуждениях.