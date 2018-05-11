Ильхам Алиев: «В Азербайджане будет создана современная индустрия туризма»

2018-05-11 15:46 | www.apa.az | 9

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с коллективом отеля «Динамо», открытие которого состоялось сегодня Баку.

«Отель «Динамо» построен и сдан в эксплуатацию на высшем уровне. Как вы знаете, он располагается в историческом здании. У этого здания большая история и я очень рад, что историческая архитектура здания полностью сохранена, внутренний дизайн тоже радует глаз. Гости отеля будут чувствовать себя как дома. Здесь проведены прекрасные дизайнерские работы. Выражаю особую признательность госпоже Пинто. Это действительно прекрасный дизайн. Все работы здесь проведены на очень современном и высоком уровне. Расположение отеля тоже очень удобное. Это центр города, и гости отеля смогут пешком пройти к самым интересным местам в городе - бульвару, Ичеришехер и другим местам.

Безусловно, работа отеля придаст импульс развитию туризма в стране, потому что сейчас это одно из основных направлений для нас. В стране растет число туристов. В 2016 году число туристов выросло на 22%, в 2017 году - на 20%. За четыре месяца этого года число приехавших в Азербайджан туристов выросло на 13%. Сегодня туристы, приезжающие в Азербайджан из более 90 стран, могут воспользоваться системой ASAN Viza. У нас 7 аэропортов, реализуются прекрасные инфраструктурные проекты. Недавно было создано Государственное агентство по туризму, которое придаст импульс развитию туризма. В Азербайджане будет создана современная индустрия туризма. В то же время начало работы этого отеля показывает общее развитие нашей страны.

Красота нашего города сегодня признана мировым сообществом. Большие мероприятия, которые проводятся в нашей стране, спортивные соревнования, и среди них, конечно же, «Формула-1», привлекают мировое внимание к Азербайджану. Сегодня Баку, как один из красивейших городов мира, открывает свои двери друзьям. Я действительно очень рад, что мы сегодня участвуем в церемонии официального открытия отеля «Динамо», расположенного в историческим здании нашего города. Очень рад, что архитектурный стиль здания полностью сохранен. Это здание имеет очень большую историю. Отрадно, что мы смогли сохранить это здание в первозданном виде, как оно было построено. Особо хотел бы отметить важность этого. Знаю, что были планы снести это здание и построить на его месте новый небоскреб. Однако сразу после того, как я был проинформирован об этом, я пресек эти планы. Потому что мы должны беречь нашу историю, нашу архитектуру и беречь развитие архитектуры города Баку», - подчеркнул глава государства.