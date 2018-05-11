В Исмаиллы выпал град, обрушился мост

2018-05-11 15:36 | www.oxu.az | 8

Паводковые воды, образовавшиеся в районе Исмаиллы после сильных дождей и ливней, привели к серьезным последствиям.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил первый заместитель главы ИВ Исмаиллинского района Ровшан Агаев.

Согласно информации, прошлой ночью на расположенный на предгорной территории Исмаиллинского района поселок Баскал, села Гюрджуван, Ханкенди, Сулут, Зернева, Дахар, Зейве обрушился град.

Фруктовым садам, зерновым полям нанесен серьезный ущерб. Паводковые воды затопили жилые дома и приусадебные участки, разрушили внутренние сельские дороги.

Сель разрушил мост на 8-м километре автомагистрали Баскал-Сулут, в результате нарушена транспортная связь между райцентром и селами Сулут, Келезейве, Сарсура.

В настоящее время к работе по восстановлению моста привлечены тяжелая техника и рабочая сила дорожно-эксплуатационного управления Исмаиллинского района.

Представители комиссии МЧС Исмаиллинского района осматривают территории, выслушивают обращения граждан.