В Баку задержана группа воров

2018-05-11 15:45 | www.oxu.az | 8

За минувший день в результате оперативных мероприятий, проведенных органами полиции, были задержаны и привлечены к следствию подозреваемые в совершении ряда краж.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 34-го отдела Хатаинского РУП, 10 мая задержаны члены группы в составе 4 человек, подозреваемые в краже из магазина на территории района денег, серебра и предметов быта.

Было установлено, что это жители Евлахского района Бахтияр Заманов, Аида Гусейнова и два подростка.

Стало известно, что Б.Заманов и один подросток 30 апреля на территории Низаминского района столицы украли 12 мобильных телефонов и один ноутбук. Сотрудники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли 3 мобильных телефона.

В результате проведенного очередного оперативного мероприятия был задержан житель Шарурского района Исмаил Мамедов, подозреваемый в краже денег и бытовых предметов из трех автомобилей.