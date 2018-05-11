Стало известно основное изменение в конкурсе по приему на работу учителей

2018-05-11 15:48 | www.apa.az | 7

«В этом году произойдут изменения в конкурсе по приему учителей на работу».

Как сообщает АПА, об этом сказал и.о. директора Центра человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования Мурад Джамалзаде.

Он отметил, что результат конкурса по приему на работу учителей будет оставаться в силе в течение двух лет: «Основное изменение в конкурсе по приему учителей на работу состоит в этом. Основные прогрессивные изменения произойдут при смене учителями рабочего места».

По словам М.Джамалзаде, кандидатам в конкурсе по приему на работу учителей представляется 60 тестовых заданий: «40 из этих 60 заданий бывают по специальности учителя, 10 - по методике и стратегии образования, оставшиеся 10 – по заданиям и логике».

Он подчеркнул, что специальных ограничений по смене рабочего места учителей нет.