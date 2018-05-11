Торжественная презентация грандиозного проекта "Sevdiyim", посвященного 95-летию великого лидера Гейдара Алиева и 100-летию АДР (ВИДЕО, ФОТО)

2018-05-11 14:51 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Киноцентре "Низами" состоялась торжественная презентация грандиозного проекта "Sevdiyim", посвященного 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие официальные лица, видные общественные деятели, представители культуры и науки, молодежных организаций, ветераны Карабахской войны, военнослужащие. Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана.

Выступившие с речами на мероприятии помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров, министр культуры Абульфас Гараев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев подчеркнули, что общенациональный лидер Гейдар Алиев посвятил всю свою жизнь напряженной работе во имя независимости и благополучия Азербайджана, народа страны. Было отмечено, что великий лидер Гейдар Алиев, обладавший неисчерпаемой волей, незаурядным интеллектом, политической проницательностью, опытом и мудростью стратега и мыслителя, спас Азербайджан от катастрофы и вывел страну на путь развития и процветания во всех сферах, а его мудрая жизненная философия постоянно подтверждалась его великими делами. Преодолев все преграды, талант Гейдара Алиева помог Азербайджану выжить в перипетиях чрезвычайно сложного времени, и сохранив свои национально-духовные ценности, уверенно занять достойное место как в регионе, так и во всем мире. Сердце великого лидера билось во имя укрепления независимости Азербайджана, счастья родного народа.

Было отмечено, что провозглашение Азербайджанской Демократической Республики (АДР) 28 мая 1918 года - первой демократической республики на Востоке - явилось большим и знаменательным событием в жизни азербайджанского народа. АДР по своему политическому строю, мероприятиям в области демократического государственного устройства, а также по поставленным перед собой целям и задачам оставила яркий след в истории. АДР является первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины имели избирательные права. К сожалению, в 1920 году АДР по ряду причин прекратила свое существование. После восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство. В течение последних более чем двадцати лет Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет, экономическую и военную мощь, международный авторитет и входит в число лидирующих стран мира.

По окончании официальной части был представлен проект на стихотворение видного поэта, драматурга Джафара Джаббарлы "Sevdiyim". Ведущим вечера был Эмин Мусеви. Композитор и исполнитель произведения - заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева. Автор сценария и режиссер – постановщик - Ульвия Кенуль, оператор-постановщик – Надир Мехтиев, художник-постановщик- Ровшан Мехтиев, монтаж – Рамиз Гусейнов, звукорежиссер – Расим Мехтизаде, главный продюсер – Ялчын Рзазаде. В ролях – Видади Алиев, Тунзаля Агаева, Бахруз Вагифоглу, Рахиб Азери, Гюнель Иманова, Зия Ага, Ламия Велиева, Насими Мирзоев, Рза Бабиров, Ярослав Трифонов, Риад Ганиев, Айтян Агаева, Эмин Мусеви и другие.

Презентация проекта была встречена овациями зрительного зала. Творческий коллектив был приглашен на сцену и рассказал о работе над проектом. В заключение мероприятия в исполнении Тунзали Агаевой прозвучали патриотические композиции.