Участники программы AppLab стали победителями регионального финала Golden Byte-2018 ®

2018-05-11 15:50 | www.apa.az | 8

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell с радостью сообщает, что сразу две команды проекта AppLabбыли признаны лучшими по итогам Регионального Финала Golden Byte 2018.

По результатам конкурса, два проекта-участника программы AppLab заняли первое и второе места в номинации «Стартапы» местного чемпионата. Победителем стал проект Run2Help - мобильное приложение подсчитывающее шаги, сделанные пользователем в течение дня. Подсчитанные шаги в дальнейшем переводятся в деньги, которые можно передать в один из благотворительных фондов. Команда Run2Help примет участие в международном финале Golden Byte 2018, который пройдет с 19 по 20 мая 2018 года в городе Киев, Украина. Обладателем второго места в вышеуказанной номинации стал проект BuilDay– приложение позволяющее создавать мероприятия в различных локациях и приглашать друзей для участия. Международный чемпионат в сфере информационных технологий Golden Byte, состоит из региональных квалификационных и финальных раундов, и собирает более 10 тысяч участников из 10 стран мира. Региональный финал в Азербайджане, организуемый StepITAcademy состоялся 4 мая 2018 года. Проекты прошедшие 2 полуфинала были представлены и рассмотрены жюри, состоящим их представителей местных и международных компаний.

Отметим, что международный чемпионат Golden Byte был основан академией STEPITAcademy в 2008 году. Главным спонсором регионального финала Golden Byte в этом году является компания AzerTelecom. Команды, участвующие в программе Bakcell AppLab, получают доступ в инновационный центр AppLab, оснащённый столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов. Будучи лидером в сфере инноваций, компания Bakcell всегда готова поддержать молодое поколение, предоставляя им методическую помощь и создавая условия для развития и воплощения в жизнь их инновационных идей.