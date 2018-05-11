Бинали Йылдырым ответил Пашиняну

2018-05-11 16:15 | www.oxu.az | 7

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция может пойти навстречу Армении, если та откажется от своей позиции против нее.

Как передает Oxu.Az, об этом турецкий премьер сказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Если они откажутся от территориальных претензий, от неправильной позиции по отношению к Турции, если захотят открыть новую страницу, то мы готовы пойти им навстречу.

Мы не хотим конфликтовать ни с кем, в особенности с нашими соседями», - заявил Бинали Йылдырым.

Отметим, что новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов к переговорам с Турцией безо всяких предварительных условий.