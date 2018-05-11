Ужесточены штрафы против ресторанов и кафе

2018-05-11 16:20 | www.oxu.az | 7

Ужесточены штрафа в отношении объектов общепита, нарушающих требования Кодекса об административных правонарушениях.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал журналистам в пятницу сотрудник Департамента защиты окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Кянан Кяримли.

«Физические лица, не установившие специальное оборудование для предотвращения выбросов в окружающую среду, будут штрафоваться на сумму от 600 до 25 тысяч манатов, юридические лица - на 20-25 тысяч манатов», - сказал сотрудник департамента.