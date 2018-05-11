Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане будет создана современная индустрия туризма (версия 2)

2018-05-11 15:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана современная индустрия туризма. Об этом в пятницу сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с коллективом отеля «Динамо», открытие которого состоялось в Сабаильском районе Баку.

«Поздравляю вас с открытием нового отеля в Баку. Это прекрасное событие. Отель «Динамо» построен и сдан в эксплуатацию на прекрасном уровне. Как вы знаете, он располагается в историческом здании. У этого здания большая история. Я очень рад, что историческая архитектура здания полностью сохранена, и внутренний дизайн тоже радует глаз. Гости отеля будут чувствовать себя как дома. Осуществлены прекрасные дизайнерские работы. Выражаю особую признательность госпоже Пинто. Это действительно прекрасный дизайн. Все работы здесь проведены на очень современном и высоком уровне», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что расположение отеля тоже очень удобное.

«Это центр города, и гости отеля смогут пешком пройти к самым интересным местам в городе - бульвару, Ичеришехер и другим местам в центре города. Безусловно, деятельность этого отеля придаст импульс развитию туризма в стране, потому что сейчас это одно из основных направлений для нас. В стране растет число туристов", - сказал глава государства.

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