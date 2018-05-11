Джамиль Гулиев был отстранен от должности генерального директора İTV

2018-05-11 16:29 | www.apa.az | 5

Джамиль Гулиев был отстранен от должности генерального директора İTV.

Как сообщили АПА в Совете вещания компании İTV, решение об этом принято на сегодняшнем заседании Совета вещания İTV.

В сообщении отмечается, что Дж.Гулиев официально обратился с заявлением о желании покинуть занимаемый пост в связи с состоянием здоровья и будущими творческими планами. После обсуждений было принято решение.

На заседании Совета новым директором İTV был назначен Балакиши Гасымов.

Джамиль Гулиев отметил, что проблемы со здоровьем не дают возможности качественно выполнять функции генерального директора ОТВ, а также реализовать множество творческих планов: «Потому я принял решение продолжить деятельность в сферах культуры, искусства и науки, осуществить намеченные планы.





В первую очередь хочу выразить благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за доверие, оказанное мне во время работы гендиректором ОТВ. В то же время хочу пожелать много успехов членам Вещательного Совета ОТВ, коллективу канала.



Считаю своим долгом отметить, что всегда буду верным солдатом господина президента независимо от сферы своей занятости, постараюсь по возможности вносить лепту в развитие культуры и искусства Азербайджана».