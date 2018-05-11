Ильхам Алиев: Мы должны беречь свое наследие

2018-05-11 16:24 | www.oxu.az | 5

Баку должен расширяться, развиваться, должны быть и многоэтажные здания, и небоскребы. Но в то время должна быть и гармония между историческим прошлым и требованиями времени.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на открытии отеля «Динамо» в Баку.

«Считаю, что Баку - один из немногих городов мира, объединяющий в себе эти два важных элемента.

Мы должны беречь нашу историю, древнюю историю, но и современные здания, построенные в Баку, не противоречат общему облику города. Поэтому Баку сохраняет приятную и располагающую атмосферу для гостей и жителей города.

Считаю, что Баку сегодня - один из самых красивых городов мира и мы должны беречь свое наследие, создать лучшие условия для живущих здесь людей и гостей», - заявил глава государства.