На территории возводимого компанией “AS Qrup Investment” в Тбилиси комплекса было посажено 95 деревьев в память о Гейдаре Алиеве (ФОТО)

2018-05-11 15:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В связи с 95-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева посольством Азербайджана в Грузии была организована акция по посадке деревьев на территории жилого комплекса “Dirsi”, возводимого компанией “AS Qrup İnvestment” в Тбилиси. В память о великом лидере символически было высажено 95 деревьев.

В акции наряду с послом Дурсуном Гасановым приняли участие депутат грузинского парламента Руслан Гаджиев, заместитель мера Тбилиси Софио Хунтсариа, мэр Марнеули Теймур Абазов, вице-мэр Болниси Лонгиноз Гасанов, представители других управлений и органов, генеральный директор "AS Qrup İnvestment” Турал Сейидов, представители других крупных азербайджанских компаний, действующих в Грузии.

Во время мероприятия была отмечена незаменимая роль Гейдара Алиева в развитии Азербайджана, усилении азербайджанско-грузинских дружественных связей, подчеркнуто, что сегодня в Грузии он так же любим, как и в Азербайжане.