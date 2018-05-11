В Азербайджане ужесточены штрафы в отношении объектов общепита

2018-05-11 15:25 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Ужесточены штрафа в отношении объектов общепита, нарушающих требования Кодекса об административных правонарушениях, сказал в пятницу журналистам сотрудник департамента защиты окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Кенан Керимли.

«Физические лица, не установившие специальное оборудование для предотвращения выбросов в окружающую среду, будут штрафоваться на сумму от 600 до 25 тысяч манатов, юридические лица - на 20-25 тысяч манатов», - сказал сотрудник департамента.