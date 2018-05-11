Балаш Касумов возглавил İTV

2018-05-11 16:45 | www.oxu.az | 8

Джамиль Гулиев отстранен от должности генерального директора İTV (Общественное телевидение).

Как сообщили Oxu.Az в Совете вещания компании İTV, решение об этом принято на заседании Совета вещания İTV в пятницу.

В сообщении отмечается, что Дж.Гулиев официально обратился с заявлением о желании покинуть занимаемый пост в связи с состоянием здоровья и будущими творческими планами.

Новым директором İTV был назначен Балакиши (Балаш) Касумов - игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?», ведущий и генеральный продюсер телеигры «Что? Где? Когда?» в Азербайджане, руководитель продюсерского центра GameTV.az.