«Ночные волки» едут в Азербайджан

2018-05-11 16:59 | www.oxu.az | 10

Мотоциклисты из российского байкерского клуба «Ночные волки» в рамках мотопробега посетят Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Спутник Узбекистан».

Согласно информации, мотопробег приурочен к 75-летию Тегеранской конференции, в ходе которой в годы Второй мировой войны лидеры союзных стран (Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт) приняли решение об открытии «второго фронта» в Европе.

Группа мотоциклистов уже проехала по территории России и Казахстана, в пятницу они прибыли в столицу Кыргызстана, после чего продолжат свой путь в Азербайджан через Узбекистан и Иран.