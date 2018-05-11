Новый директор İTV, кто он? - ДОСЬЕ

2018-05-11 17:07 | www.oxu.az | 7

В пятницу Джамиль Гулиев был отстранен от должности генерального директора İTV (Общественное телевидение).

Новым директором İTV был назначен Балакиши (Балаш) Касумов - игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?», ведущий и генеральный продюсер телеигры «Что? Где? Когда?» в Азербайджане, руководитель продюсерского центра GameTV.az.

Oxu.Az представляет досье на нового председателя İTV.

Балакиши (Балаш) Алекпер оглы Касумов - игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?», ведущий и генеральный продюсер телеигры «Что? Где? Когда?» в Азербайджане, руководитель продюсерского центра GameTV.az.

Родился 20 октября 1978 года в Баку.

Окончил бакинскую среднюю школу № 1 имени Намика Ахундова и лицей технико-гуманитарных наук имени Габиббека Махмудбекова. Высшее образование получил в Азербайджанском государственном экономическом университете, закончив его с дипломом бакалавра финансов.

В детстве совмещал активное чтение с занятиями в футбольной секции.

В элитарном клубе - с 2004 года. Добился значительных успехов в спортивном варианте «Что? Где? Когда?» - будучи капитаном команды, завоевал с ней звание чемпионов мира в 2004 году.

Вскоре после этого команда выиграла титул абсолютных чемпионов мира, победив команду телезрителей в телевизионной игре «Что? Где? Когда?».

Становился чемпионом Азербайджана по ЧГК 2002, 2004, 2008, 2012 и 2013 годов, чемпионом Азербайджана по «Брейн рингу» в 2002 году, чемпионом Южного Кавказа в 1998, 2003 (в составе команды Анара Азимова) и 2010 годах.

Лауреат премии Международной ассоциации клубов ЧГК в номинации «Человек года» за 2010 год.

По итогам зимнего сезона 2010 года стал обладателем «Хрустальной совы», «Бриллиантовой совы», Погона «Лучшего капитана клуба».

В 2017 году за вклад в развитие движения «Что? Где? Когда?» стал лауреатом премии имени Владимира Ворошилова.

В 2011 году снялся в эпизодической роли в фильме Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой! 1919».