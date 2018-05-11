В Москве 9 мая готовился теракт

2018-05-11 17:09 | www.oxu.az | 6

В преддверии Дня Победы в Москве была задержана группа террористов, готовивших атаку на акции «Бессмертный полк» в Москве, рассказал заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, было задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы, для этого уже было заготовлено оружие.

«Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек», - сообщил Сыромолотов.

Он отметил, что в период с 21 по 24 апреля было уничтожено 26 террористов.

Замглавы МИД также напомнил, что в 2017 году российские спецслужбы разрабатывали группу в Санкт-Петербурге, которая также готовила теракт перед акцией «Бессмертный полк», по итогам чего спецслужбам удалось выйти «на резервную группу в Сибири».

Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертный полк» поучаствовали почти 10,5 млн человек.

А.М.

