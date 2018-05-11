«Завтрак с менторами» ®

2018-05-11 17:24 | www.apa.az | 6

Центр инноваций и предпринимательства Barama компании Azercell продолжает поддерживать юных стартаперов в реализации их проектов и в расширении познания в выбранной ими области. В рамках проекта Центра «Завтрак с менторами», запущенного в 2017 году, проводятся регулярные встречи молодых стартаперов с влиятельными и успешными в своей сфере предпринимателями. Гостем очередной встречи стал Камран Самедли, специалист по маркетингу, стратегии, управлению и развитию бизнеса, который в настоящее время является менеджером Seedstars по развитию регионального бизнеса на Среднем Востоке и в Северной Африке.

На ежемесячных встречах, организованных центром Barama, успешные деловые люди и предприниматели обсуждают с молодыми стартаперами актуальные проблемы и проекты, над которыми последние работают, дают ценные советы по поводу их разработки в будущем. На этих встречах также проводятся дискуссии на тему управления бизнесом, поиска инвестора и партнера, увеличения продаж, расширения связей и т.д.

Отметим, что Центр инноваций и предпринимательства Barama, основанный в 2009 году компанией Azercell, в первую очередь, оказывает поддержку проектам в сфере информационных технологий и помогает зародившимся стартапам вырасти в полноценную компанию, содействуя тем самым развитию предпринимательства в Азербайджане. Так, центр Barama на протяжении 9 лет своего существования способствовал росту более 70 стартапов, 45-ти из которых удалось создать успешный бизнес. Для более подробной информации, обращайтесь по адресу news@mcs.az.

Лидер сектора мобильной связи, а также крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана, компания AzercellTeleсom была основана в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Телефонный Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы AzercellEkspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и др. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных компанией GlobalWirelessSolutions, оценивающей качество сети радиосигналов, а также такими специализированными международными системами по охвату беспроводной связи, как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.