Завод ответил на обвинения

2018-05-11 17:19 | www.oxu.az | 6

До проведения тщательного разбирательства и получения заключения выставлять нефтеперерабатывающий завод виновником неправильно.

Об этом Oxu.Az заявил представитель нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, комментируя информацию о том, что неприятный запах в Баку в основном исходит с территории, где расположен завод.

Ранее в пятницу член комиссии Министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров заявил журналистам, что основная причина неприятного запаха в Баку связана с тем, что нефтеперерабатывающий завод выпускает слишком много вредных веществ в атмосферу.

По словам Гамбарова, в соответствии с этим составлен протокол. Рабочая группа в настоящее время подсчитывает ущерб для окружающей среды, в ближайшие дни эти данные будут опубликованы.

Представитель завода в комментарии нашему сайту сказал, что министерство действительно начало соответствующее разбирательство.

По словам собеседника, точная информация об этом будет дана после общего заключения ведомства:

«Что мы можем сказать вам без проведения разбирательства?!

Нам, как обычным гражданам, тоже неясно, в чем дело. После получения итогового заключения мы проинформируем об этом как прессу, так и общественность.

Сказать можно много чего. Но надо, чтобы слова подтверждались фактами».

Эльвин Пашазаде

