У крыс нашли признаки человеческого сознания

2018-05-11 17:30 | www.oxu.az | 5

Нейробиологи Индианского университета в США доказали, что животные, которые не относятся к обезьянам, способны к высшей нервной деятельности, характерной для человека. .

Как передает Oxu.Az со ссылкой на на Phys.org, доказано, что крысы могут вспоминать прошлые события в хронологическом порядке.

В ходе исследования было использовано 13 крыс, которым проходили обучение по запоминанию списка из 12 различных запахов. Грызунов помещали в специальную камеру и награждали, когда они узнавали ароматы, начиная со второго или четвертого.

После обучения животные выполнили ряд тестов, в каждом из которых число запахов изменяли, чтобы подтвердить, что животные запомнили их положение в списке.

Таким образом, было доказано, что крысы могли мысленно воспроизвести весь список целиком.

В среднем, животные успешно прошли 87 процентов испытаний, что подтвердило наличие у них эпизодической памяти, которая содержит информацию о событиях, расположенных в определенном порядке.

Показано, что этот тип памяти у грызунов характеризуется долговременностью и устойчивостью.

По словам ученых, это позволит создавать удобных для исследований генетически модифицированных животных, страдающих от неврологических нарушений, аналогичных расстройствам у человека, например, болезни Альцгеймера.