Аннулирована «хартия», незаконно подписанная между французским городом Альфорвиль и оккупированным азербайджанским Лачином

2018-05-11 17:37 | www.apa.az | 6

«Функционирующие во Франции армянские лоббисты, начиная с 2013 года, пытаются под видом «городов-побратимов» подписывать незаконные документы между оккупированными азербайджанскими и французскими населенными пунктами, подобными шагами они стараются пропагандировать самопровозглашенный сепаратистский режим Нагорного Карабаха».

Об этом АПА сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«30 июля 2017 года муниципальный совет города Альфорвиль принял решение о подписании незаконной «хартии». Префект департамента Валь-де-Марна, к которому относится город Альфорвиль, направил муниципальному совету иск о добровольной отмене решения от 30.08.2017 года (recours gracieux (фр.)). Однако иск остался без ответа.