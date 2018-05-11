Михаил Леонтьев: «Армения и армяне не чужие»

2018-05-11 17:39 | www.oxu.az | 7

Российские эксперты Михаил Леонтьев и Михаил Юрьев в рамках программы «ГлавТема» в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировали свои предыдущие скандальные заявления об Армении и армянском народе.

«Это было глубоко проармянское выступление. Смысл его состоял в том, что Армения и армяне не чужие, и поэтому мы считаем для себя позволительным говорить со своим таким языком, которым говорят со своими.

В том числе жестко, в том числе иногда может быть и обидно, но честно. Это комплимент, знак доверия», - сказал в ходе радиоэфира Михаил Леонтьев, отмечая, что ничего оскорбительного в адрес армянского народа он не говорил.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщают армянские СМИ

Российский журналист, который также является вице-президентом НК «Роснефть» отметил также, все сказанное им является его личным мнением и никак не связано с его служебным положением в нефтяной корпорации и призвал требующие от него извинений различные армянские группы оставить его в покое.

В свою очередь российский политолог Михаил Юрьев отметил, что он не является националистом и ко всем нациям, в том числе и армянам, относится нормально.

«Если спросить, то из всех наций, проживающих на территории бывшего СССР, кроме русских, к кому я лучше всего отношусь, ну, наверное, к армянам. Скажем так, к армянам и белорусам. Я не в последний год, а всегда так относился. Извиняться мне решительно не за что», - сказал Михаил Юрьев.

Российский политолог отметил также, что некоторые его высказывания об армянском народе из прошлых эфиров были вырваны из контекста.

Ранее сообщалось, что российский предприниматель Герман Стерлигов опубликовал видеообращение к журналисту и вице-президенту НК «Роснефть» Михаилу Леонтьеву в связи с высказываниями в эфире радио «Комсомольская правда» о внутриполитической ситуации в Армении.