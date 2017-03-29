Франция готова принять встречу президентов Алиева и Саргсяна

2017-03-29 00:25 | www.oxu.az | 3

Франция готова принять на своей территории встречу президентов Азербайджана и Армении.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти на брифинге по итогам состоявшейся 28 марта в Ханкенди встречи сопредседателей с лидером карабахских сепаратистов Бако Саакяном.

На вопрос о том, возможна ли встреча на высшем уровне, французский дипломат отметил: «Как только условия будут собраны, конечно, это будет. Это может произойти во Франции. Мы выразили готовность устроить на территории Франции или где угодно, но надо, конечно, чтобы это было плодотворно».

Посредник подчеркнул важность соблюдения режима перемирия. «Нам очень хотелось бы, чтобы прежде всего не было нарушения огня. Это очень важно. Ну как иначе вести переговоры? В то же время, надо продвигаться».

«Что касается нашего сотрудничества, работы, хочу подчеркнуть – процесс идет. Не всем это видно, не всем это известно. Конечно, детали мы не можем раскрыть, потому что ведутся конфиденциальные переговоры. Но это не значит, что ничего не делается. Сложный процесс, вы прекрасно это понимаете. Одновременно очень насыщенный диалог между нами, нашими президентами», - отметил посредник.

Он напомнил, что ранее президенты Армении и Азербайджана посетили Париж, встречались с президентом Франции, они очень глубоко и интенсивно обсудили тему Карабаха.

С.Б.

