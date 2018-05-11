Меркель считает, что политика США "подрывает веру в международный порядок"

2018-05-11 16:15 | www.trend.az | 6

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что односторонний отказ США от соглашения с Ираном по ядерной программе подрывает веру в международный порядок, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Welt.

По словам канцлера, выход США из соглашения с Ираном по ядерной программе нанес международному сообществу серьезный вред. Односторонний отказ от соглашения "подрывает веру в международный порядок, неправильно в одностороннем порядке расторгать соглашение, одобренное Совбезом ООН", заявила Меркель в ходе выступления в Мюнстере.

"И в тяжелые времена мы делаем выбор в пользу усиления мультилатерализма. Это задача, которая остро перед нами стоит", — заявила канцлер. Она добавила, что мультилатерализму угрожает не только отказ от иранского ядерного соглашения, но и выход США из Парижского соглашение по климату. При этом Меркель добавила, что пока неизвестно, насколько иранское соглашение будет жизнеспособно без США.