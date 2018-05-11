Минэкологии Азербайджана о загрязнении атмосферы ресторанами и объектами общепита

2018-05-11 16:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Установка в некоторых домах торжеств и на объектах общественного питания устройств и оборудования, отвечающих современным стандартам, необходима для защиты атмосферного воздуха от загрязнения.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сказала завсектором по связям с общественностью и пропаганды отдела экологической пропаганды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

Тагиев сказала, что задача министерства – интересоваться всеми волнующими население проблемами.

«Хотя рост числа объектов общественного питания развивает некоторые сферы, с другой стороны, оказывает негативное воздействие на людей. Министерство выполняет соответствующую работу для устранения этих недостатков. Поэтому в домах торжеств и на объектах общественного питания должно быть установлено новое оборудование, должны быть приняты меры против загрязнения воздуха», - отметила

Тагиева.

Кроме того, начала работать исследовательская комиссия при министерстве экологии и природных ресурсов с целью установления влияния на атмосферу вредных веществ от работы объектов общественного питания, сказал на пресс-конференции председатель комиссии Кенан Керимов.

Керимов отметил, что бакинцы, живущие на территории, где действуют рестораны, приходят в министерство с жалобами.

«Рестораны загрязняют воздух вредными веществами, это, в свою очередь, приводит к недовольству населения», - отметил Керимов.

По его словам, на прилагающих к домам торжеств и другим объектам общественного питания территориях в Баку был проведен мониторинг, были взяты образцы с целью измерения количества вредных соединений газа.