В ДРК обнаружили тела сотрудников ООН, похищенных две недели назад

2017-03-29 00:23 | www.trend.az | 3

Тела двух сотрудников ООН, похищенных в Демократической республике Конго (ДРК) в середине марта, предположительно, обнаружены в центральной части страны, сообщил отец одного из погибших, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что американец Майкл Шарп (Michael Sharp) и гражданка Швеции Зайда Каталан (Zaida Catalan) были похищены группой неизвестных в провинции Касаи.

Как передает агентство Рейтер, отец гражданина США Джон Шарп заявил о "высокой вероятности" того, что обнаруженные останки двух человек европейской внешности принадлежат инспекторам ООН. Он добавил, что для окончательной идентификации будут проведены анализы ДНК и зубных формул.

Агентство Франс Пресс сообщает, что тело женщины было обезглавлено, что затрудняет идентификацию.