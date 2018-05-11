В бакинском поселке Бина обнаружено незаконное место религиозного поклонения

2018-05-11 17:50 | www.apa.az | 5

11 мая с целью проверки информации о нарушении правил деятельности религиозных структур сотрудниками Госкомитета по работе с религиозными структурами, МВД, Службы государственной безопасности и Исполнительной власти Хазарского района в поселке Бина Хазарского района был проведен осмотр незаконного места религиозного поклонения.

Как сообщили АПА в Госкомитете по работе с религиозными структурами, во время осмотра были выявлены факты нарушения соответствующих статей закона «О свободе вероисповедания».

В связи с этим сотрудниками Государственного комитета по работе с религиозными структурами в соответствии со статьей 515.0.2 Кодекса об административных проступках в отношении Биньятова Гюльверди Аллахверди оглу был составлен протокол и направлен в суд.