В Москве наложили арест на «дочки» Межбанка

2018-05-11 17:57 | www.oxu.az | 5

Арбитражный суд Москвы по заявлению Сбербанка арестовал 41,6% долей в капитале российской «дочки» Международного банка Азербайджана (МБА), свидетельствуют материалы суда, передает Oxu.Az.

Суд также запретил Управлению ФНС по Москве совершать регистрационные действия в отношении этой доли.

МБА, подконтрольный Азербайджану, весной 2017 года объявил о начале добровольной реструктуризации обязательств. Суд Баку, в августе прошлого года, утвердил заявление банка и план реструктуризации.

Сбербанк в апреле этого года обратился в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса с иском к азербайджанскому банку о взыскании задолженности по кредитному договору в размере $21,3 млн.

В материалах российского суда указано, что Федеральный банкротный суд США по Южному округу Нью-Йорка установил мораторий в отношении активов МБА, находящихся на территории США, а также ввел судебный запрет на возбуждение или приведение в действие исполнительных актов в отношении обязательств, включенных в предварительный план реструктуризации.

«Таким образом, в связи с действующим на территории США судебным запретом на инициирование любых процессуальных действий против МБА или собственности, ПАО «Сбербанк» лишено возможности получить исполнение по кредитному договору на территории США», - говорится в решении суда.

Кроме того, в марте этого года МБА принял решение ликвидировать российский банк «МБА-Москва».

«Данные обстоятельства могут затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований ПАО «Сбербанк» к ОАО «Международный Банк Азербайджана» и недостаточности денежных средств для исполнения такого решения», - говорится в материалах суда.

Оценочная компания «Вета» оценила 41,6% долей «МБА-Москва» в 1,317 млрд рублей.

Сбербанк также просил наложить арест на иное имущество МБА в РФ на общую сумму не более $21,3 млн, однако суд не удовлетворил заявление российского банка в этой части, поскольку в ходатайстве отсутствует перечень подлежащего аресту имущества, его индивидуализирующие признаки, а также доказательства его принадлежности МБА.

Определение суда подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.