Генсек НАТО в ходе визита в США встретится с Трампом, Помпео и Мэттисом

2018-05-11 16:39 | www.trend.az | 5

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит США 16-18 мая для консультаций в преддверии саммита альянса в июле, запланирована встрече с президентом Дональдом Трампом, сообщила в пятницу пресс-служба организации, передает РИА Новости.

"Столтенберг проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Он также встретится с госсекретарем Майком Помпео, министром обороны Джеймсом Мэттисом, советником по национальной безопасности Джоном Болтоном и другими высокопоставленными должностными лицами", — говорится в сообщении.

Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля. Ранее Столтенберг совершил визиты в ряды стран-участниц альянса в рамках подготовки этой встречи. Основными темами саммита, как ожидается, станут вопросы адаптации альянса к новым вызовам, запуск миссии по подготовке сотрудников сил безопасности Ирака, отношения с РФ.